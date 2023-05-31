تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وصيام يوم عرفة

تفصلنا أيام عن حلول شهر ذي الحجة، حيث يحرص الكثير من المسلمين على صيامها والإكثار من الأعمال الصالحة كونها أيام مفترجة تتمتع بطابع ديني مميز وبدأ البعض يتساءل عن فضل تلك الأيام والأعمال المستحبة خلالها وذلك لفعلها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

فضل العشر من ذي الحجة

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية فضل العشر من ذي الحجة وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعا الإلكتروني، حيث قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الأيام العشر من ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الكثير من المفسرين والعلماء، أجمعوا على أن الليالى العشر التي ذكرت في سورة الفجر، هي العشر من ذي الحجة، بدليل النص القرآني: «والفجر، وليال عشر».

وأكد فضيلة المفتي، أن العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة، أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، وروى ابن عباس رضى الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ويعني الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء- رواه البخاري.

صيام يوم عرفة

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو قتادة رضى الله عنه، أن النبي قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر عامين، عام ماضى وعام مقبل، كما ورد في الحديث.

صيام يوم العاشر من ذي الحجة

وأكد مفتي الجمهورية أنه يحرم بالاتفاق صيام يوم العاشر من ذي الحجة، لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، لأن هذه الأيام منع صومها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر، البخاري ومسلم، وعن نبيشة الهذلي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم.