موعد بداية شهر ذو الحجة 1444 وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على التفاصيل

يٌعتبر شهر ذو الحجة من أهم وأفضل شهور العام، التي ينتظرها المسلمون في شتى بقاع الأرض، حيث يؤدي المسلمون فيه فريضة الحج التي فرضها الله على المسلمين، فضلا عن أن شهر ذو الحجة هو الشهر الثاني عشر من السنة القمرية والشهر الثاني من الأشهر الحرم، وذلك يتساءل الكثيرون عن موعد بداية شهر ذو الحجة 1444.

موعد بداية شهر ذو الحجة 1444

وحول موعد بداية شهر ذو الحجة 1444 والذي سمى بهذا الاسم لنحو أكثر من 412 م في عهد كلاب بن مرة والذي يٌعتبر الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كشفت الحسابات الفلكية موعده إلا أن دار الإفتاء المصرية لم تٌعلن أول أيام ذي الحجة بشكل رسمي ومن المتوقع أن تحسم هذا الأمر في يوم رؤية الهلال والذي سيكون في نهاية شهر ذو القعدة لعام 1444م.

البحوث الفلكية تحدد موعد بداية شهر ذو الحجة 1444

وفيما يتعلق بالحسابات الفلكية والتي يتوقع من خلالها أن يكون موعد بداية شهر ذو الحجة 1444، يوم الاثنين 19 يونيو 2023، حيث أن معهد الحسابات الفلكية أنه من المتوقع أن يُولد هلال شهر ذو الحجة عند الاقتران الذي يحدث عند الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة في يوم الأحد والذي سيوافق 29 من شهر ذي القعدة 1444.

الإفتاء تعلن موعد بداية شهر ذو الحجة 1444

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية العام الماضي أن يوم الخميس الذي يوافق 30 من يونيو هو أول أيام شهر ذو الحجة، ومن المتوقع أن ينتظر المسلمون إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد بداية شهر ذو الحجة لعام 1444 في نهاية هذا الشهر.