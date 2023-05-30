سفير مصر في برلين ورئيس وزراء ساكسونيا الألمانية يبحثان سبل التعاون في الطاقة الجديدة

بحث السفير خالد جلال عبدالحميد سفير مصر في برلين خلال لقاء مع رينير هاسلوف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، سبل تعزيز العلاقات مع الولاية وإمكانيات التعاون المستقبلي، وأطلع رئيس وزراء الولاية على الفرص الاستثمارية في مصر، لا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تناول السفير المصري خلال اللقاء، فرص التعاون مع الولاية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم الفني والمهني والهجرة، لا سيما بما توفره مصر من قدرات بشرية وأيدي عاملة مدربة.

تقدير ألمانيا للجهود المصرية

وعبر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت عن تقدير ألمانيا للجهود المصرية في التوصل إلى تهدئة في غزة وإحياء فرص عملية السلام، فضلاً عن دعم مساعي التسوية في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

فرص ضخمة للاستثمار

كما أعرب هاسلوف عن تقديره وإعجابه بما توفره مصر من فرص ضخمة للاستثمار الصناعي في مجال الرقمنة والطاقة المتجددة، وكذا دورها الإقليمي المهم في سبيل إحلال الأمن وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.