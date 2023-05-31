مدبولي: مصر داعم ومساند قوي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت ولا تزال داعما ومساندا قويا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، ومن حسن الطالع أن تكون المباحثات اليوم مع فلسطين في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي أول مباحثات رسمية يستضيفها المقر الجديد مع أي دولة بالعالم ليخلد التاريخ ذلك بسجلاته بتقدير وإعزاز.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نظيره الفلسطيني، أن زيارة الوفد الفلسطيني لمصر بتوقيت مهم للغاية، حيث تمر المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة بتطورات متلاحقة تهدد الاستقرار، وتلقي بظلالها السلبية على تطلعات شعوبنا نحو تكريس السلام والعيش المشترك.