مدبولي: مصر تدعم صمود الفلسطينيين وملتزمة بتحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على الأصعدة كافة، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نظيره الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، أنّ المباحثات الموسّعة التي جمعتهما، شهدت التأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، من أجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات، وعودة الأمل في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.