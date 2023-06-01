هل الحاج مطالب بأضحية أخرى غير المقدمة في الحج؟.. علي جمعة يجيب

مع حلول موسم الحج، يقدم الحجاج الأضحية مع مناسك فريضة الحج، ويذبحونها هناك، ولكن تساءل البعض عما إذا كانت الأضحية في الحج تكفي، أم يجب على أهل بيته في بلده تقديم أضحية أخرى، بعيدا عن التي قدمها هو في الحج، وهو ما يجيب عنه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق.

وقال الدكتور علي جمعة، في فتوى رقم «753» بتاريخ 06 نوفمبر 2008، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان الشخص سيحج متمتعًا أو قارنًا فعليه دم واجب يذبحه هناك في الحرم الشريف، مكة أو منى أو مزدلفة أو كل ما يُسمى حرمًا، وهذا من ناحية ما يجب عليه.

أضحية عيد الأضحى

واستكمل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجابته، أن ما يُسن ولا يجب، بمعنى إذا فعله أثبت، وإذا لم يفعله فلا شيء عليه، فهو أن تهدي لفقراء الحرم الشريف ومجاوريه؛ بأن تذبح ما تشاء من النعم هدية لفقراء الحرم.

وأشار على جمعة، إلى أنه يُسن التضحية؛ لأن الأضاحي سُنة في حق الحاج وغيره، وهذا الأمر عند جمهور الفقهاء، ولكنها غير مرتبطة بالحرم، إذ يمكنه أن يذبح في الحرم أو في مصر أو في أي مكان فيه مجاعات للمسلمين؛ كفلسطين والصومال وغيرهما من المناطق.