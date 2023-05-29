ماذا نقول عند ذبح الأضحية؟.. الأزهر والإفتاء يوضحان

خصصت دار الإفتاء المصرية سلسلة من الفتاوى للحديث عن عيد الأضحى المبارك وحكم الاشتراك في الأضحية سواء في البقر أو الماعز وغيرهما، بالإضافة إلى الرد على تساؤل الكثيرين الخاص بـ«ماذا نقول عند ذبح الأضحية؟»، وهو ما أوضحته الدار في الكثير من الفتاوى عبر صفحاتها المختلفة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا نقول عند ذبح الأضحية؟

وحول التساؤل الخاص بـ«ماذا نقول عند ذبح الأضحية»، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن يُسن للمضحي أن يدعو عند الذبح بهذا الدعاء: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، في الحديث حول ماذا نقول عند ذبح الأضحية، أن للأضحية ثوابا كبيرا عند الله عزوجل، وذلك لتساؤل بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ ليرد النبي الكريم: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنةٌ» قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنةٌ» رواه ابن ماجه.

وفي المقابل، نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، دعاء يسن للمسلم ترديده عند ذبح الأضحية وهو: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني».