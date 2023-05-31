ملك الأردن يهدي ابنه سيفا هاشميا بمناسبة زفافه (صور وفيديو)

أهدى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، سيفاً هاشمياً لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة زفافه، المقرر الاحتفال به غداً الخميس 1 يونيو، وسط حضور كبير من مختلف قادة العالم.

مراسم ملكية في الزواج

وبحسب قناة «المملكة» الأردنية، سيتزوج ولي العهد الأردني من خطيبته السعودية، رجوة آل سيف، التي أعلن الديوان الملكي الأردني عن خطوبتهما منتصف أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تبدأ مراسم الزفاف غداً الخميس، من قصر زهران، ثم يبدأ الاحتفال بانطلاق الموكب الأحمر، وينتهي الحفل بمأدبة عشاء في قصر الحسينية.