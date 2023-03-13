إليسا تهدي ابنة ملك الأردن أغنية «أميرة الحلوين».. وتهنئها بالزواج

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، رسميا أغنيتها الجديدة لإيمان ابنة الملك الأردني عبدالله الحسين بمناسبة زفافها، على جميل إسكندر في الحفل الذي أقيم بالمملكة الأردنية.

أغنية إليسا من كلمات وألحان مروان خوري

الأغنية التي قدمتها إليسا بعنوان «أميرة الحلوين»، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وأطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأهدتها إلى ابنة الملك عبدالله، متمنية لهما السعادة في حياتهما.

الملكة رانيا تشكر إليسا على الأغنية

كانت الملكة رانيا العبد الله، قالت عبر حسابها على «إنستجرام»: «بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس.. حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار.. الله يوفقك وينور دربك.. شكرا للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان.. صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب».