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«النواب الأمريكي» يصوت على تعليق سقف الديون

كتب:

حسن رمضان
04:29 ص | الخميس 01 يونيو 2023
مجلس النواب الأمريكي-صورة أرشيفية

مجلس النواب الأمريكي-صورة أرشيفية

صوَّت مجلس النواب الأمريكي على تعليق سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأ مجلس النواب الأمريكي، النقاش حول مشروع قانون سقف الدين، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت ساق، أقرت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون رفع سقف الدين وأرسلته إلى هيئة المجلس للتصويت عليه.

وصوَّت 7 في لجنة القواعد لصالح القانون في مقابل رفض 6، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

ويقضي القانون،  بتعليق سقف الدين حتى 1 يناير 2025، ما يسمح  للرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين بتأجيل القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

 

 

 

 

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بقلم حسن رمضان