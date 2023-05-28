رئيس مجلس النواب الأمريكي: اتفاق رفع سقف الدين يشمل تخفيضات تاريخية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، إن اتفاق رفع سقف الدين الحكومي يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق.

وتوصل الجمهوريون المسيطرون على مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض لرفع سقف الديون، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون رفع سقف الدين

وتوقع رئيس مجلس «النواب» الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون رفع سقف الدين ونشره اليوم الأحد، كما توقع تصويت «الكونجرس»، يوم الأربعاء على مشروع القانون، وفقا لم ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.