«معلومات الوزراء»: التدخين يتسبب في وفاة 8 ملايين شخص سنويا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العالمية فى اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذى أطلقته تحت شعار «ازرعوا الغذاء لا التبغ»، وأفاد التقرير أن 349 مليون شخص يعانون انعداما حادا فى الأمن الغذائي، بينما توسعت زراعة التبغ بنسبة 15% خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن التبغ يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص سنويا.

التبغ يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص سنويا

ولفت المركز فى فيديو تم نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر فى مايو 2023، أكد أن التبغ يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص سنويا، وتتم زراعته على مساحة 7.6 ملايين فدان فى 124 دولة.

فائدة محصول التبغ الاقتصادية لا تتخطى 1% من الناتج المحلى

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن 9 من بين أكبر 10 دول تزرع التبغ هي دول منخفضة ومتوسطة الدخل فى حين أن الفائدة الاقتصادية القليلة لمحصول التبغ الزراعي تساهم بأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالي وتذهب الثروات لمصانع السجائر فى دول أخرى.