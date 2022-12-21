«فيليب موريس»: 19.5 مليون مدخن في العالم تحولوا إلى التبغ المسخن

كشفت شركة فيليب موريس، عملاقة صناعة التبغ العالمية، أن نحو 19.5 مليون مدخن بالغ أقلعوا عن تدخين السجائر التقليدية، واتجهوا إلى منتجات التبغ المسخن.

التحول من منتجات التبغ القابلة للاحتراق

وقال علي كرمان، المدير العام لشركة «فيليب موريس - مصر والمشرق العربي»، إن الشركة تستهدف التحول من منتجات التبغ القابلة للاحتراق مثل السجائر التقليدية، إلى منتجات خالية من الدخان، مثل التبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية ومضغات التبغ.

وأكد خلال مشاركته في اللقاء الافتراضي الذي استضافته صحيفة «فايننشال تايمز»، أن الشركة استثمرت حتى الآن أكثر من 9 مليارات دولار في البحث والتطوير والتسويق والقدرات التصنيعية للمنتجات الخالية من الدخان، لافتا إلى أنها تضم أكثر من 980 خبير في مجالات البحث والتطوير، بما في ذلك العلماء والفنيين والمهندسين الذين يعملون على التطوير المستمر لمنتجات الشركة الخالية من الدخان.

وبحسب «كرمان»، فقد تم في العام 2021 تخصيص 99% من إنفاق الشركة لدعم العمليات الخاصة بالبحث والتطوير للمنتجات الخالية من الدخان، بالإضافة إلى تخصيص 73% من نفقات الشركة التجارية لدعم ذات المنتجات، موضحا أن الشركة تستهدف بحلول عام 2025 تحقيق ما لا يقل عن 50% من صافي إراداتها من هذه المنتجات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإيرادات الصافية للمنتجات الخالية من الدخان تشكل 30.4% من إجمالي إيرادات الشركة.

التخلص من نموذج الأعمال السابق

وذكر المدير العام لـ«فيليب موريس – مصر والمشرق العربي»، أن الشركة اتخذت قرارًا بالتخلص من نموذج أعمالها السابق، بعد حوالي 175 عامًا من العمل في تقديم منتجات التدخين التقليدي، من أجل التحول الحالي إلى سياسات الحد من الضرر وتطبيقها على التدخين.

وأكد علي كرمان، أن صناعة التبغ مثل أي صناعة في العالم، تمر بتغييرات كبيرة في ممارساتها وعملياتها بمرور الوقت، لتحسين الطريقة التي تقدم بها منتجاتها وخدماتها للمجتمع، مؤكدًا أن تحول الشركات إلى نماذج أعمال أفضل وأكثر حداثة، سيسهم في بدء المستهلكين في طلب بدائل أفضل للمنتجات والخدمات التقليدية.