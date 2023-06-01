روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية بضربة صاروخية

أعلنت دولة روسيا الاتحادية، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، تدمير آخر سفينة حربية لدولة أوكرانيا، في ظل التطورات الحادثة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

روسيا تدمر آخر سفينة حربية أوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي استطاع تدمير آخر سفينة حربية لأوكرانيا بضربة دقيقة، متابعة في بيانها: «في 29 مايو، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، التي تسمى يوري أوليفرينكو».

سبب إسقاط آخر سفينة حربية أوكرانية

وكشفت روسيا عن أن إسقاط آخر سفينة حربية تابعة لأوكرانيا كان بسبب القدرات المتطورة لأنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية، التي استخدمت صاروخا بعيد المدى من طراز «ستورم شادو»، و12 صاروخا من طراز «هيمارس»، وتم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.

هجمات أوكرانية ورد روسي بتدمير آخر سفينة حربية

وجاء تدمير روسيا لآخر سفينة حربية أوكرانية رداً على هجوم أوكراني مؤخراً بالطائرات على العاصمة الروسية موسكو، والذي كان الثاني بعد هجوم حدث بداية مايو أيضاً، واستهدف مقر الرئاسة الروسية «الكرملين»، ونددت موسكو بهذا الهجوم، واعتبرت أنه كان استهدافاً واضحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.