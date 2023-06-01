أوكرانيا تجدد قصفها على بيلجورود الروسية

جددت القوات الأوكرانية، قصفها على عدة مناطق في بيلجورود الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الولايات المتحدة، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده لن تعمل على تحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة، استهدفت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زيلينسكي يشارك واشنطن قلقها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية

وأشار كيربي، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يشارك الولايات المتحدة قلقها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية، وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية، أن بلاده أبلغت «كييف» بوضوح رفضها القاطع لأي هجمات تستهدف الأراضي الروسية.

وصباح أمس الأول الثلاثاء تعرضت العاصمة الروسية موسكو لهجوم بمسيرات، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات بدون طيار.

وقدمت روسيا، التماسا لرئيس الوزراء جاستن ترودو، ووزير الخارجية ميلاني جولي الكنديين، للمطالبة بإدانة االهجوم الذي وصفته «موسكو» بالإرهابي، الذي نفذه الجانب الأوكراني خلال هجوم المسيرات على العاصمة، وفقا لما أعلنه السفير الروسي لدى «أوتاوا» أوليج ستيبانوف.

وفي كرواتيا، شبه الرئيس زوران ميلانوفيتش، شعار «المجد لأوكرانيا» القومي، بالتحية النازية زيج هايل «هايل هتلر» والنظير الكرواتي «من أجل الوطن جاهزون»، وقال إنه لا يريد سماعه على الأراضي الكرواتية.