هبة طوجي: أحتفل بألبومي الجديد مع الجمهور المصري في دار الأوبرا

تلتقي الفنانة اللبنانية هبة طوجي، جمهورها المصري بعد غياب، عبر حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 16 يونيو المقبل.

حفل هبة طوجي يقام الجمعة 16 يونيو المقبل

وأعربت طوجي عن سعادتها بالعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات، منذ آخر حفلاتها، وقالت في بيان: «اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، وأحتفل معهم بألبومي الجديد (بعد سنين)».

أضافت هبة طوجي: «أتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق، برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات ألبومي الجديد وأهديها للجمهور».

ألبوم هبة طوجي يتضمن 13 أغنية

واحتفلت هبة طوجي مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد «بعد سنين»، الذي يضم 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية باللهجة المصرية، بجانب ديو مع النجم لويس فونسي بأغنية «لو نبقى سوا»، ودويتو «بحبك لآخر يوم» مع الموسيقي الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.