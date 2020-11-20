اللبنانية هبة طوجي تحيي حفلا موسيقيا في القاهرة 18 ديسمبر

تحيي الفنانة اللبنانية هبة طوجي، يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر، حفلا غنائيا موسيقيا كبيرا، بالقاهرة مع الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

وأعلنت هبة طوجي عن الحفل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألقاكم في القاهرة يوم 18 ديسمبر، بحفل مباشر، مع المخرج الموسيقي أسامة الرحباني، انتظروا العديد من التفاصيل".

شاركت هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني مؤخرا مع الفنان اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف ونخبة من الموسيقيين العالميين، في إحياء حفل غنائي ضخم من أجل لبنان، على مسرح الأولمبيا في قلب العاصمة الفرنسية باريس

وسخرت فرنسا تليفزيونها الرسمي لبث حي ومباشر على مدار يوم كامل لتقديم دعم الشعب الفرنسي والرئاسة الفرنسية للشعب اللبناني بعد المأساة المروعة التي صدمت العالم عقب انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، واختتم اليوم بسهرة فنية فرنسا تم عرضها مباشرة عبر مسرح الأولمبيا العريق، بإيعاز من قصر الإليزيه، يجمع نخبة من الموسيقيين العالميين واللبنانيين، تحت الإدارة الفنية لإبراهيم معلوف، ويأتي تحت عنوان "معاً من أجل لبنان".

كما يشهد الحفل مشاركة لأسماء لبنانية لامعة منها عازف البيانو الكبير عبد الرحمن باشا، والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، وعازفة الشيللو اللبنانية الأرمنية أستريغ سيرانوسيان، بالإضافة إلى مشاركة موسيقيين ومغنيين أوروبيين وعالميين منهم Sting، , Vianney , Florent Pagny , Clara Luciani, Pascal Obispo , Melody Gardot , Fiori,Yannick Noah , Patrick Bruel , و Bernard Lavilliers بجانب كل من Matthieu Chedid و Ycar اللبناني الأصل.