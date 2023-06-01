خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل على قدرة الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الناس اختلفوا حال وقوع الظواهر الطبيعية مثل الرياح أو السيول أو الزلازل، فالبعض يهون منها ويعتبرها شيئًا عاديًا ومتكررًا، والبعض الآخر يفهم أنها رسالة من الله.

زلزال في دولتين متجاورتين

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «هذه الظواهر ربنا بيوريك قدرته وأنه يقدر يقلب الدنيا فى ثواني، والعاقل يستمد من ذلك دروس، شوف حصل من فترة زلزال فى دولتين متجاورتين وأطاح فى ثوان بـ40 ألف نسمة، العدد رهيب وفي حد قدر يحتج أو يواجه هذا الشر، شوفت حد قدر يعمل محضر! الدول العظمى عرفت تواجه الظواهر اللى بتحصل عندها! دي قدرة ربنا في ثواني معدودة يغير الحال إلى حال آخر».

رسالة مهمة

واستكمل: «دى الرسالة اللى تخليك مطمن إن الله على كل شيء قدير، ويا مظلوم اطمئن الله يقدر أن يقلب لك الكون، وربنا يغير الكون في ثواني، وشوية الرياح يفهم منها إن الذى صنع الطبيعة هو الذي يقدر على إيقافها».