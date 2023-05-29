خالد الجندي: جوائز مسابقة «اعرف قدر نبيك» تصل إلى 200 ألف جنيه

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جوائز مسابقة «اعرف قدر نبيك» تصل إلى 200 ألف جنيه، كما أن المشاركة مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريب والأئمة والمعاونين والوعاظ والواعظات والطلاب.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»: «للمشاركة في المسابقة يمكننا الدخول على موقع الوزارة، يجب أن تعرفوا قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجب أن نكتفي بأن نكون مضافا إليه، نتمنى أن نكون مضافا ولو لمرة».

ماذا يجب أن نفعل بعد الصلاة على النبي؟

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «بعد الصلاة على النبي، يجب أن نقلد النبي وأن نتبعه ونتخلق بأخلاقه، فالصلاة فقط لن تنفعنا، حيث إن فعل الطاعة واحتساب الأجر يدخل في الذكر، فالصلاة على النبي ليست مجرد أن نقول اللهم صلي على حضرة النبي».

انطلاق مسابقة اعرف قدر نبيك

وأعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن إطلاق مبادرة تحت عنوان «اعرف قدر نبيك»، صلى الله عليه وسلم في جميع المساجد الكبرى بمحافظة الإسكندرية من منطلق أن ديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب وحُبُّ رسول الله، واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان. ‏