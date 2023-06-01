للمرة الأولى.. روسيا تغرم واتساب 3 ملايين روبل لعدم حذف محتوى محظور

أعلنت محكمة روسية، اليوم الخميس، فرض غرامة بلغت 3 ملايين روبل على تطبيق السوشيال ميديا «واتساب»، بعد عدم حذفه محتوى محظور، وهي أول غرامة تصدرها روسيا تجاه التطبيق.

روسيا تغرم تطبيق الواتساب

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، وصفت السلطات الروسية شركة «ميتا»، مالكة تطبيقات واتساب وفيسبوك وانستجرام، بأنها منظمة متطرفة، حيث تخزن تلك التطبيقات بيانات المستخدمين الروس، ما دفعها إلى تغريم واتساب، لرفض الشركة الامتثال لقانون البيانات الروسي.

وحظرت السلطات في روسيا منصات أخرى تابعة لشركة ميتا، وهي فيسبوك وانستجرام، بالإضافة إلى تويتر، بسبب المحتوى الخاص بهم، ولكنها تركت واتساب، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى المواطنين الروس، إذ لم يواجه سابقًا أي عقوبات؛ بسبب فشله في إزالة البيانات المحظورة.

صراعات روسيا مع تطبيقات السوشيال ميديا

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية، فإن الغرامة الموقعة على واتساب، يرجع سببها إلى عدم حذف مجموعة دردشة عرضت مضادات الاكتئاب المعروف باسم (Lyrica)، الذي يحظر بيعها في روسيا.

ودخلت السلطات الروسية خلال السنوات الماضية، في صراعات عدة مع شركات التكنولوجيا الكبرى، تحديداً جوجل وتويتر وتيك توك وتليجرام، بسبب فشلهم فى حذف المحتويات الممنوعة فى روسيا، كما تصاعد الأمر بعد أن بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، وأرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، في 3 فبراير من العام الماضي.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية عن تشغيل منظومة إلكترونية مطوّرة جديدة محلياً، لمراقبة كافة المحتويات المحظورة على الإنترنت، كما تساعد المنظومة في تسريع مراقبة المحتوى المرئي على مواقع وتطبيقات الإنترنت بشكل كبير، إذ أنها لديها القدرة على معاينة أكثر من 200 ألف صورة في اليوم، بالإضافة الى تعزيز إمكانية الكشف عن المحتوى المحظور لقوانين الإنترنت الروسية.