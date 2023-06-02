«الداخلية»: ضبط 120 قطعة سلاح ناري وقضايا مخدرات وسرقة في حملات أمنية

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لإحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وأسفرت الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملات 303 قضايا مخدرات، و120 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 64028 حكما قضائيا متنوعًا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر نظارات مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزته عملات محلية وأجنبية وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

ووفقا لبيان الوزارة وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 81421 مخالفة مرورية متنوعة

وتم تحرير 260 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 260 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط عامل زراعي لقيامه بسرقة هاتف محمول من داخل فيلا ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب المغافلة وذلك خلال قيامه بأعمال الزراعة بحديقة الفيلا المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وفي القاهرة ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة وشخصين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب المفتاح المصطنع، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بمسكن أحدهم وقرروا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 1,500 كيلو جرام و3هواتف وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.