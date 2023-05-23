ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1560 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير الأمن، من ضبط 8 أسلحة نارية، وكيلو من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن «حشيش، وبانجو، و480 جرامًا من الهيروين»، إضافة لضبط 25 سلاحًا أبيضًا، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

شنّ حملات مرورية وأمنية مكثفة

‏‎كما شنّت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة، برئاسة العميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ.

ضبط 1560 مخالفة مرورية متنوعة

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1560 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وسيدي سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وقلين، وفوه»، حيث تم ضبط 22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 45 مخالفة دراجة نارية، و48 مخالفة سير بدون تراخيص، و30 بدون رخص قيادة، و15 بدون رخص تسيير، و1400 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كل أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.