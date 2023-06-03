بعد حذف «الكوفر».. تفاصيل أزمة هبة طوجي وبسمة بوسيل بسبب «مين اللي بيختار»

حذفت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، «الكوفر» الخاص بأغنيتها «مين اللي بيختار» الذي طرحته الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر قنواتها الرسمية.

وأوضحت الشركة المنتجة للأغنية، أسباب حذف الكوفر كالتالي:

بسمة بوسيل لم تذكر أصحاب حقوق الأغنية

- السبب الأول هو أن حقوق الأغنية الفكرية والأدبية في لبنان والمغرب، وكل دول العالم، محفوظة لملحنين ومؤلفين، ولا يحق لأي شخص التلاعب بها أو تجاهلها مهما كانت نيته.

- من أجل عمل كوفر لأغنية أو مصنف، أمر جائز، لكن لا بد أن يكون ضمن ضوابط محددة، ويتبع القوانين والأنظمة الدولية التي تحافظ على تلك الحقوق، وأهمها المحافظة على الحقوق المعنوية لجهة نسب العمل، إلى أصحاب الحقوق، كالمؤلف والملحن والموزع والمنتج.

هبة طوجي طرحت الأغنية في ألبومها

- على أي شخص يقوم بعمل كوفر لأغنية لهبة طوجي، أن يحترم حقوق هبة طوجي، والفنان أسامة الرحباني، لأن بسمة بوسيل نشرت الكوفر الخاص بأغنية «مين اللي بيختار» بدون أن تذكر عنوان الأغنية، أو تذكر أنها «كوفر» لتلك الأغنية، ودون أن تذكر أسماء أصحاب الحقوق الأساسيين في تعدٍ صارخ على الحقوق المعنوية.