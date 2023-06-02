«زاهد جول»: ميزان الصادرات أقل نسبيا من الواردات لأول مرة في تركيا

قال الكاتب الصحفي التركي محمد زاهد جول، رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، إنّ وجود النمو الاقتصادي في إطار العجز وارتفاع سعر الدولار هو نمو كاذب فعليا، موضحًا: «عندما نتحدث عن تركيا، فإن ميزان الصادرات أصبح أقل نسبيا من ميزان الواردات لأول مرة، وهذه مشكلة كبيرة».

خصوصية في العلاقات التي تربط بين تركيا والولايات المتحدة

وتطرق «زاهد»، خلال حواره مع الإعلامي منى شكر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى سياسة أنقرة الخارجية وعلاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على وجود خصوصية في علاقة تركيا مع أمريكا والغرب، فهي تاريخية وثقافية وسياسية وتمتد ربما لأكثر من قرن.

تركيا وجهتها غربية

وتابع رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، أن تركيا وجهتها غربية، وعند الرجوع إلى العصر العثماني يمكن النظر إلى الإصلاحات التي حدثت في الدولة العثمانية سنجد أن وجهتها غربية، ومن ثم، فإن هناك علاقة نشأت بداية من الإصلاحات الخيرية مرورا بتأسيس الجمهورية التركية ومبادئها.