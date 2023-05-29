أصالة تستعد لإحياء أول حفل غنائي في تركيا

أعلنت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن إحيائها أول حفل غنائي لها في تركيا.

ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، وعلّقت عليه قائلة: «بتشرّف كون بهالصّيف بتركيا أسطنبول لأوّل مرّه والحمد لله بحكي كلمة من عندهم ورح كتر لهم منها (أمان أمان) ورح غنّي وبراسي كلّ الأصوات التركية العظيمة اللي شكًلت جزءًا من ذاكرتي الفنيّة وطبعت بصوتي قطعة من فنّها».

حفل أصالة في المتحف القومي

وأحيت أصالة، يوم 5 مايو حفلا غنائيا في المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنطقة الفسطاط في أول حفل لها بمصر خلال عام 2023، روجت أصالة للحفل، بنشر البوستر الدعائي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «أهلي وحبايبي بمصر العظيمة، كل سنة وأنتم بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم 5 مايو، رح نسترجع ذكرياتنا، ونستمتع بالجديد، وسوا رح نأسّس ذكرى لليلة غير كلّ الليالي».