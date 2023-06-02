دعاء الحر الشديد مع موجة الطقس السيئ.. اللهم أجرني من جهنم

موجة من الطقس الحار تشهدها مختلف المحافظات خلال الساعات الأخيرة، ومع هذا الطقس الحار يلجأ البعض إلى ترديد دعاء الحر الشديد، للصبر على الحر، ومنها ما ورد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء الحر الشديد

وعن دعاء الحر الشديد، ورد عن أبي هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ»، وهو ما قالته دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك».

اعرف دعاء الحر الشديد

ويمكن ترديد أكثر من صيغة لدعاء الحر الشديد، منها على سبيل المثال لا الحصر: «اللهم أجرني من حر جهنم - اللهم أجرني من النار - اللهم بردًا وسلامًا - اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا»