دعاء الحر الشديد سنة عن النبي.. كلمات تغفر ذنوبك وتعتقك من نار جهنم

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، دفعت البعض للبحث عن دعاء الحر الشديد، وهناك الكثير من الأدعية، التي يمكن ترديدها كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك أدعية متفق عليها يستحب الاستعانة بها للصبر، ومنها ما يعرف بدعاء الحر الشديد، وهو الدعاء الذي تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

دعاء الحر الشديد

جاء عن أبي هريرة بخصوص دعاء الحر الشديد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ».

أدعية يرددها المسلم في الحر الشديد

واستكمالا للحديث عن دعاء الحر الشديد، قالت دار الافتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الشأن بحديث قصير قال فيه «إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض فإذا قال الرَّجلُ لا إله إلا اللَّه ما أشد حرَ هذا اليوم اللَّهمَّ أجرني من حرِ جَهنمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من حرك فإنِّي اشهدِك فقد أجرته منك».

فضل دعاء الحر الشديد

وبخصوص دعاء الحر الشديد، رغم أنّه لا توجد صيغة محددة للدعاء يرددها المسلم، إلا أنّ هناك مجموعة من الأدعية يمكن ترديدها ومن بينها: «اللهم خفف عنا وعن المسلمين، اللهم قنا شر هذا الحر واحمنا منه، ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم».

دعاء الحر الشديد قصير

كما يمكن ترديد دعاء الحر الشديد بصيغة: «سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يا رب العالمين».