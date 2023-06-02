سامح عاشور: المصريون من أسقطوا «مرسي» في 30 يونيو

استكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين الأسبق، شهادته عن أحداث وكواليس ثورة 30 يونيو، في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز.

اللقاء مع شباب حركة تمرد

وتحدث «عاشور»، عن تفاصيل لقائه مع شباب حركة تمرد، موضحا أنه اعتبر مطالبهم حقا قانونيا، وأنه كان من الداعمين لهم، مشيرا إلى أن نقابة المحامين أعلنت مطالبتها بإسقاط مرسي في 30 يونيو.

وأكد في شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن 30 يونيو نموذج للثورة السلمية، وأن شعور المواطنين بحماية الجيش للثورة، دفعهم للمشاركة فيها، قائلًا: الشعب المصري من أسقط «مرسي».. و30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش».

برنامج الشاهد

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج «الشاهد» يوميا على قناة «إكسترا نيوز»، بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.