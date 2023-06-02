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سامح عاشور لبرنامج «الشاهد»: الهيئات القضائية تحالفت وهتفت يسقط حكم المرشد

كتب:

محمد عزالدين
11:49 م | الجمعة 02 يونيو 2023
سامح عاشور

سامح عاشور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه عقب قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، دارت معركة كبيرة اشترك فيها القضاة والمحامون.

حراك القضاة ضد الجماعة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في حراك القضاة ضد الجماعة، لأول مرة أرى تحالف كل الهيئات القضائية في اجتماع دار القضاء العالي، والمحامين شكوا إني هأحضره بسبب الخلافات بين القضاة والمحامين، لكني قلت إنها قضية وطن».

سامح عاشور: مرسي عمل دستور يعصم نفسه

وأردف: «مرسي عمل دستور يعصم نفسه من المساءلة القانونية، وكان يبتلع البلد، أراد ينصب نفسه حاكمًا بأمر الله، لأول مرة أرى القضاة كلهم يتحالفون ضد القرار وهتفوا يسقط حكم المرشد».

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