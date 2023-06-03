وزير الإسكان: تنفيذ آلاف الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بالعاشر من رمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ آلاف الوحدات السكنية للمواطنين محدودى ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بمدينة العاشر من رمضان.

وزير الإسكان: جار تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالعاشر من رمضان

وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدا أن مدينة العاشر من رمضان تشهد دائما إقبالا شديدا على حجز هذه الوحدات، كما أن نسبة الإشغال بالوحدات مرتفعة.

وأوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جار استكمال أعمال تنفيذ 21 عمارة بواقع 504 وحدات سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بالحي الـ12، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

استكمال أعمال تنفيذ 504 وحدات سكنية لمحدودي الدخل

وتابع «منيع»، أعمال استكمال تنفيذ مشروع «سكن كل المصريين» ضمن المرحلة الرابعة بشرق وغرب حي الأندلس نموذج 90 مترا مربعا للوحدة، واستكمال تنفيذ مشروع 298 عمارة «سكن كل المصريين» بحي النرجس المرحلة الرابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ودفع سير العمل في المواقع والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية أثناء التنفيذ.

وقام رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع «سكن كل المصريين» محور الإسكان المتوسط، وتشمل تنفيذ 68 عمارة تضم 1632 بمساحات (100 – 110 - 120) مترمربع/ للوحدة ( تشطيب كامل) شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

وتابع أيضا استكمال تنفيذ 98 عمارة بالحي الـ20 بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، وتنفيذ 178 عمارة بالحي الـ21 بالمرحلة الخامسة «سكن كل المصريين» بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الشركات القائمة بالأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة .