رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان يتفقد مشروع نادي المحور الشرقي (صور)

تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ نادى المحور الشرقي للخدمات، والذى يقع في المحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة، ليخدم مناطق الإسكان الاجتماعي بالأحياء «11 – 16 – 15 – 12 - منطقة إبني بيتك بالحي 12 والحي 16» والمجاورات المحيطة بالنادي وعددا من الأحياء بالمدينة.

المشروع مقام على مساحة 17 فدانا

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن المشروع، الذي يقع على مساحة 17 فدانا، بلغت نسبة الإنجاز به 90 %، ويتكون من: المبنى الاجتماعي «أرضى + دورين» - صالة الألعاب - حمام سباحة دولى + حمام أطفال - ملعب كرة قدم دولي - مبنى مدرجات لملعب كرة القدم - مبنى تجارى لعرض منتجات الشباب أرضى + أول علوى - ملاعب ثلاثية وتنس وهوكى - 2 كافتيريا - 4 مباني خلع ملابس - مسجد + مصلى علوى للسيدات - سور وبوابات، إضافة إلى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بكافة الأشجار والزهور.

التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

وأكد المهندس أحمد عمران، على سرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني وبالجودة المطلوبة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة، حيث تضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خدمات الشباب على أجندة اهتماماتها، عن طريق توفير النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والملاعب كمتنفس لهم.