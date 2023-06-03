زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن ويحدث أضرارا في دولتين عربيتين

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، ضرب منطقة خليج عدن اليوم السبت.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت الهيئة الدول التي تضررت من الزلزال، وقالت إن اليمن والصومال حدثت بهما أضرارا، إذ وقع الزلزال على بُعد 185 كيلومترا من مدينة بوساسو في، الصومال.