زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب «إيشيكاوا» اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، المناطق القريبة من محافظة «إيشيكاوا» غربي اليابان، وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل إيشيكاوا غربي البلاد.

لا معلومات عن وقوع ضحايا جراء الزلزال

أشارت وكالة الأرصاد اليابانية، إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الزلزال، وليس هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

ومن ناحية أخري، حذرت السلطات في اليابان المواطنين من إعصار «ماوار» الذي من المتوقع أن يضرب محافظة «أوكيناوا» غدا الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن الإعصار سيجلب رياحا تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا في الساعة، كما سيتسبب في هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق، لافتة إلى أن آثار الإعصار قد تكون مطولة نظرا لأنه يتحرك ببطء نسبيا، ونصحت السلطات المواطنين بمتابعة أنباء الطقس، وتفادي المخاطر بمناطق عملهم وسكنهم.