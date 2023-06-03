3 نصائح للحفاظ على لحوم الأضحية.. تجنب التغليف بعد الذبح مباشرة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، إذ يشهد احتفال المسلمين بالأضحية والذي يعتبر أحد شعائر الدين الإسلامي الحنيف، وسُنّة مؤكدة عن الرسول بالقول والفعل، وللأضحية حكمة من مشروعيتها أوضحها مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، وهي شكرٌ لله تعالى، وشعيرة من شعائر الإسلام، وتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، إحياءٌ لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.

عدم تغليف اللحمة بعد الذبح والسلخ مباشرة

وهناك بعض الأخطاء التي يرتكبها المضحي قد تفسد طعم لحم الاضحية، وفقًا لما لما ذكره عبدالرحمن محمود عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية وأحد كبار الجزارين، مشيرًا إلى أنَّه يجب على المضحى عدم تغليف اللحمة بعد الذبح والسلخ مباشرة، مبينًا أنَّه يجب تركها لمدة لا تقل عن ساعة قبل التغليف حتى لا يتغير لونها او رائحتها.

عدم استخدام المياه إطلاقا أثناء السلخ

وأضاف عضو شعبة القصابين لـ«الوطن»، أن النصيحة الثانية التي يجب أن يلتزم بها المضحي، أن الجزار الذي سيتولى عملية الذبح والسلخ يجب عليه عدم استخدام المياه إطلاقا أثناء السلخ، مشيرًا إلى أنّ الأفضل استخدام «فوطة» نظيفة مبللة بالمياه ويمسح بها اللحم، خصوصًا أنَ درجات الحرارة حاليا مرتفعة ومع استخدام المياه قد يتغير طعم اللحم.

تعليق الخروف والتأكّد من تصفية الدم

وأخيرًا، نصح عضو شعبة القصابين أنَّ يترك اللحم الخروف معلقة مدة لا تقل عن ساعة وذلك بعد السلخ حتى يتأكّد جيدًا بأن الدماء قد تمّ تصفيتها بشكل كامل، مشيرًا إلى لحم الأضحية يعتبر من أفضل اللحوم التي تتميز بطعمها المستساغ ورائحتها الجميلة.