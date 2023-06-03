توفير 55 ألف فرصة عمل بتكلفة 3.46 مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألفا و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و46 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألفا و333 مشروعا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 31 مايو 2023.

تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أهمية برنامج مشروعك في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أبرز المشروعات المنفذة في الشرقية

وأوضح العربي الشبراوي، مدير برنامج مشروعك بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا»، وغيرها.

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 2558 مشروعا بقيمة 366 مليونا و908 آلاف و125 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق، بإجمالي 2708 مشروعات بقيمة 349 مليونا و896 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث الحسينية، بإجمالي 816 مشروعا بقيمة 330 مليونا و580 ألف جنيه و250 جنيها.

تسهيل إجراءات منح القروض

وجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.