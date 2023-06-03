«مدبولي» يزور الإسكندرية لمتابعة مشروعات إدارة مياه الأمطار.. تنفيذ 3 مشروعات في 3 شهور

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال.

مشروعات إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

استهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتأكيد حرصه على المتابعة الدورية على أرض الواقع، للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطن بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن زيارته اليوم للإسكندرية تأتي بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة سير العمل في مختلف المشروعات والمخطط الزمني لتنفيذها؛ لدفعها وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

تداعيات التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، الذي تنفذه إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على المحافظة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

9 مراحل تنفيذية لاستراتيجية إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

قال الدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، استشاري تنفيذ المشروع: تهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية بموسم نوات الشتاء على أقرب مسطح مائي مباشر، موضحا أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط الانحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش.

3 مشروعات بمناطق الشاطبي وكليوباترا ولوران

أوضح الرائد محمد زهدي، من إدارة المياه بالهيئة الهندسية، المشرف على تنفيذ المشروع، أنه تم الانتهاء من 3 مشروعات خلال 3 أشهر، بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، داخل أحياء وسط وشرق والمنتزه أول، وذلك من خلال بروتوكول مبرم بين شركة الصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف مسئول الهيئة الهندسية أنه تم تنفيذ خطوط انحدار بطول 1400 متر طولي بأقطار مختلفة، ومواسير محلية الصنع من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن استشاري المشروع (كلية هندسة جامعة الإسكندرية)، لافتا إلى أنه كان من المخطط أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات الثلاثة خلال 9 أشهر، لكن إدارة المياه بالهيئة الهندسية تعمل حالياً على ضغط برامج التنفيذ للإسراع بتنفيذ هذه المشروعات خلال نصف المدة الزمنية المحددة، وذلك من أجل اللحاق بموسم النوات، عن طريق مضاعفة ساعات العمل، وزيادة عدد العمالة الموجودة في مواقع العمل، منوها في الوقت نفسه إلى أنه يتم استخدام المكون المحلي بنسبة كبيرة في مراحل التنفيذ، واطلع الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من عينات المكونات المحلية التي تُستخدم في تنفيذ المشروع.

محافظ الإسكندرية: تجمعات مياه الأمطار كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين

استكمل محافظ الإسكندرية الشرح لرئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى لوحة تخطيطية توضح البدء في تنفيذ ثلاثة مشروعات أخرى ضمن مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في نطاق أحياء شرق والمنتزه أول، وذلك في منطقة سموحة (النقل و الهندسة - ميدان فيكتور عمانويل) وسيدي بشر (محمد نجيب وخالد بن الوليد و شارع 57)، مضيفاً أن جميع هذه المناطق تعتبر نقاطا ساخنة في أوقات النوات، وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة، والتي كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين أثناء فترات النوات؛ بسبب عدم استيعاب شبكة الصرف الصحي لكميات الأمطار الهائلة التي تتعرض لها المحافظة في فترة قصيرة.

وقال المحافظ إن المشروعات الثلاثة ستسهم في القضاء تماما على أية تجمعات مياه في منطقة فيكتور عمانويل وسموحة ومنطقة محمد نجيب بالكامل، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع الجهات والأجهزة المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف أنه من المستهدف خدمة باقي المناطق بالمحافظة ضمن المخطط العام للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تباعا.

نائبا محافظ الإسكندرية: يتم إعلام المواطنين بأماكن ومواعيد تنفيذ المشروعات

أوضح نائبا المحافظ أنه يتم إعلام المواطنين أثناء تنفيذ تلك المشروعات، من خلال الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية ووسائل الإعلام، عن خريطة العمل بالمشروعات وأسماء الشوارع التي يتم العمل فيها، والتي تتسبب أحياناً في حدوث اختناقات مرورية خلال فترة التنفيذ، ويقوم مرور الإسكندرية بالتنسيق الكامل ووضع حلول سريعة لذلك.