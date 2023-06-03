وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع بيراميدز الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، برفقة ياسر جودة وإبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

فتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط

واطلع وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد، على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل المصنع، حيث أشاد وزير الصناعة بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، الذي يعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويُسهم في رفع اسم مصر عاليا، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا ضرورة دعم هذا الكيان الصناعي العملاق الذي يسهم في دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب و ليبيا وغيرها.

وأثنى محافظ بورسعيد على التطور الكبير الذي شهده المصنع، قائلا إن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا خاصة أن المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

3 مليار جنيه استثمارات المصنع

تجدر الإشارة الى أن مصنع بيراميدز أنشىء بحجم استثمارات بلغت 3 مليار جنيه، و 1500 عاملا، ويصل لـ 3800 عاملا مع الانتهاء من التوسعات الجارية ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع أنواعه، والمصنع يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير حاليا، وأصبح يصدر إلى 10 دول.