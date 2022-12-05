وزير التجارة والصناعة: السوق الأفريقي أحد أولويات مصر لتعزيز الصادرات

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن السوق الأفريقي يمثل أحد أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية، وتحقيق هدف الوصول إلى صادرات سلعية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً أنه «سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسبة كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية».

وخلال مشاركته في افتتاح معرض «فوود أفريكا»، أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الأفريقية، قال وزير التجارة والصناعة إن تنظيم هذه الفعاليات فى توقيت ومكان واحد، بمشاركة أكثر من 700 شركة تمثل 32 دولة، يعكس أهمية المعرض، الذي أصبح واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، افتتحا فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات «فوود أفريكا»، ومعرض «باك بروسيس» للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، ومعرض «فريش وتمور أفريقيا» للحاصلات الزراعية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وسفراء الدول الأجنبية، ورؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية، وممثلى هيئة معارض دوسلدورف.

في كلمته، وجه المصيلحي الشكر للمشاركين والمنظمين في المعرض، مؤكدا أن «افتتاح المعرض، اليوم، يمثل قيمة كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية»، كما أشار إلى «أهمية التواجد في السوق بالمنتجات عالية الجودة العالية، وذات السعر المناسب، مع ضرورة توجيه الدعوة من القائمين على تنظيم المعرض إلى الدول الأفريقية، لزيارة الأجنحة والأقسام المختلفة، والتعريف بالمنتج المصري، لزيادة الفرص التصديرية».

وأضاف أن «المعارض لها أهمية خاصة، لأنها تمثل تجمعا متميزا للعارضين والشركات، خاصة في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية»، مشددا على أهمية تطوير الكيانات والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أشار إلى أن المعرض يعكس أهمية الدعم والتعاون الحقيقي بين غرفة الصناعات الغذائية، ومجلس الحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.