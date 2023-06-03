أسهل 3 طرق لتنظيف التكييف.. تجنب الحرائق وارتفاع فاتورة الكهرباء

بحلول فصل الصيف، يهتم الكثير من المواطنين بصيانة التكييف قبل بدء تشغيله مع ارتفاع درجات الحرارة، حرصا منهم على تجنب الحرائق أو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، ويبحثون عن أسهل 3 طرق لتنظيف التكييف من الخارج ومن الداخل، حتى يتمكنوا من تشغيله بسهولة.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على تقديم النصائح للمواطنين عبر الصفحة الرسمية الخاصة به، ليساعدهم على استخدام الأجزة الكهربائية بشكل صحيح، دون الوقوع في أخطاء تعرض حياتهم للخطر، لذلك يقدم لهم أسهل 3 طرق لتنظيف التكييف من الخارج والداخل، والتي جاءت كالتالي:

أسهل 3 طرق لتنظيف التكييف من الخارج

1ـ يجب تغيير الفلاتر الخاصة بالتكييف قبل تشغيله، أو على الأقل تنظيفها، لأن تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف.

2ـ لا بد من معاينة الوحدة الخارجية الخاصة بالتكييف وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير.

3ـ ضرورة فحص مجاري الهواء، والتأكد من سلامتها وعدم انسدادها.

أشياء يجب معرفتها عند شراء التكييف

- يجب اتخاذ الحذر من تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان، إذ أن ذلك يتسبب في قلة عمره الافتراضي.

- الخرص على شراء الأنواع التي توفر قطع الغيار الخاصة بالتكييف بسهولة.

- استشارة الفنيين قبل شراء التكييف، لاختيار النوع المناسب لحجم الغرفة وكفاءة الكهرباء.

- تركيب التكييف الجديد في أماكن سهلة التهوية، ومنع تركيبه على الأماكن الضيقة.