«غرفة الجيزة التجارية»: تخفيضات تصل إلى 12% على أجهزة التكييف

يقبل المواطنون الفترة الحالية على محلات الأجهزة الكهربائية، للإطلاع على أنواع وأسعار أجهزة التكييفات هذا العام، نظرًا لبدء فصل الصيف؛ إذ يقدم العديد من التجار تخفيضات، ما يزيد من نسبة المبيعات خلال الفترة الحالية.

استقرار أسعار التكييفات

وقال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح لـ«الوطن» إن التكييفات تشهد الفترة الحالية هدوءا ملحوظًا فيما يخص بالأسعار التي تختلف حسب الحجم الشركة.

وأكد «أبو سمرة» أن هناك العديد من التجار يقدمون الفترة الراهنة تخفيضات على التكييفات، قد تصل إلى 12%، وذلك لأن الأسواق تشهد وفرة في المعروض، لذلك يستغل الكثير من المواطنين تلك التخفيضات، ويقبلون الفترة الراهنة على الشراء.

أسعار التكييفات

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سعر التكييف 1.5 حصان بارد يبلغ 12.5 ألف جنيه، وكما يباع التكييف 2.5 حصان بارد بـ16.5 ألف جنيه، والـ3 حصان بسعر 20 ألف جنيه، تلك الأسعار حسب الموديل والماركات.