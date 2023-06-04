هزة أرضية تضرب وسط تركيا.. عمقها 5 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا بعمق 5 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 53 كيلومتر شمال غرب غازي عنتاب، و18 كيلومترا جنوب شرق كهرمان مرعش جنوب البلاد.

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب تركيا

وفي وقت سابق، سجل مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا على 5 عمق كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 51 كيلومتر شمال مدينة سيفريك الواقعة جنوب شرق تركيا.