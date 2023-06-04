خبير تطوير حضاري: 30 مليار جنيه لتوفير الأمصال المضادة لعقر الكلاب

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة، مهم بعد ازدياد عدد الكلاب الضالة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي وصلت لما يقرب من 30 مليون كلب، والتي أدت إلى زيادة حالات العقر والتي بلغت 400 ألف حالة، كما أن الدولة تتكبد ما يقرب من 30 مليار جنيه؛ لتوفير الأمصال المضادة.

القانون يحمي المواطنين من مخاطر الحيوانات الخطرة

وأضاف خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، في مداخلة مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» أن القانون يحمي المواطنين من مخاطر الحيوانات الخطرة وخاصة الكلاب الضالة الشرسة، ونظم القانون سبل الحيازة ووضع الاشتراطات والتي من أهمها إصدار تراخيص الحيازة وحدد لها مهلة لا تزيد على عام للإصدار، على أن لا يقل عمر مالك الكلب عن 18 عامًا.

كما حدد القانون عقوبة حيازة حيوان شرس بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل للمؤبد وغرامة مالية من 10 آلاف جنيه، وتصل إلى 4 ملايين جنيه، حال ثبوت تعمد الشخص شراء حيوان شرس بغرض الإيذاء.

هيئة الطب البيطري وضعت عدة تعليمات لكيفة التعامل مع الحيوانات

وأوضح خبير التطوير الحضاري، أنّ هيئة الطب البيطري وضعت تعليمات عدة لكيفة التعامل مع الحيوانات وخاصة الكلاب، والتي يمتلكها العديد من المواطنين أبرزها عدم التنزه بالأماكن العامة إلا بوجود كمامة حديدة تغطي فم الكلب للحماية من مخاطر العقر، مشيرًا إلى أنّ الأسواق المنتشرة لتجارة مثل تلك الأنواع من الحيوانات الخطرة هي أسواق عشوائية والدولة اتخذت قرارات عاجلة؛ لتطويرها حفاظا على البيئة والأرواح.