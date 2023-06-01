«س و ج» كل ما يخص «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب».. متى يطبق؟

دخل القانون رقم 29 لسنة 2023 والخاص بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حيز التنفيذ، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ويُعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، من أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وتتمثل أهمية تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي السطور التالية تُقدّم «الوطن» إجابات عن أبرز الأسئلة المثارة حاليًا داخل الشارع المصري لحائزي الكلاب وما السن القانونية لاصطحاب الكلب؟ بحسب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

- ما أبرز الضوابط التي نظّمها قانون اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة؟

ضرورة الالتزام بوضع «الكمامة» الخاصة بالكلاب في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، فضلًا تقييد الكلب بقلادة مناسبة للسيطرة عليه، مع ووضع علامة تعريفية «لوحة معدنية» تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، وتُثبّت في رقبة الكلب بصفة دائمة.

- ما السن القانونية لحيازة الكلاب؟

18 عامًا هو السن القانونية لاصطحاب الكلب، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه.

سجل طبي ورقم تعريفي للكلب

- ما الإجراءات التي يستلزم على حائزي الكلاب اتخاذها لتقنين وضعها داخل المنازل؟

تتمثل أبرز هذه الإجراءات توفير مكان مناسب للرعاية، فضلًا عن فتح سجل طبي لحالة الكلب، وتستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتحصّل الهيئة تلك الرسوم، وتُنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كل البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.

دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية

- كيف يتعامل القانون الجديد مع حالات هروب أو نفوق الكلاب؟

يتعين على حائز الكلب إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز في نقل حيازة الكلب أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

- هل توجد عقوبات حال مخالفة أيًا من الإجراءات السابقة؟

تكون العقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف. وفي الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمصير الكلب إذا ما قضت المحكمة بالإدانة بأي من عقوبتي السجن والحبس.

عقوبات مشددة لحائزي الكلاب دون ترخيص

- ما مصير حيازة كلب دون ترخيص وفقًا للقانون الجديد؟

تتضمن التدابير العقابية الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.

التنمر على الأشخاص بواسطة استخدام الكلب

- هل يواجه القانون الجديد حالات ترهيب المواطنين باستخدام الكلاب الشرسة؟

نعم وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا لكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.

إجراءات التصالح فى حيازة الكلاب بدون ترخيص

- هل نظّم القانون الجديد إجراءات التصالح حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب؟

أجاز القانون الجديد التصالح في حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، في حالات محددة وتشمل قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

أما بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويجوز بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 5 أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

رسوم تراخيص حائزي الحيوانات

- ماهى رسوم الترخيص المقرره فى قانون حائزى الحيوانات ؟

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقداً أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين في شؤون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشؤون البيئة والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه، ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

سريان تطبيق قانون حائزي الكلاب

- ما المهلة المحددة لتوفيق أوضاع حائزى الكلاب؟

منح القانون الجديد مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية لتوفيق الأوضاع.