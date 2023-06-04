3 أمور استثنائية في ليلة النهائي الإفريقي للأهلي.. منها مد ساعات المترو

ساعات قليلة وتتجه أنظار الجمهور وعشّاق كرة القدم، إلى استاد القاهرة حيث مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب اللقاء النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يأمل خلاله الشياطين الحمر تحقيق اللقب الـ11، بينما يلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع، في لقاء تميز بالاستعدادت الخاصة قبله والتحضيرات الدقيقة.

وثمة أمور استثنائية حدثت تزامنا مع النهائي الأفريقي، والذي يأمل خلاله جمهور الأحمر تفوق فريقهم، وعبور بوابة الوداد البيضاوي، من أجل اقتناص الأميرة السمراء، التي عاندت الأهلي الموسم الماضي أمام الفريق نفسه، ومنها

مد ساعات المترو

استعدت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، لزيادة عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك عدد القطارات بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي.

وأعلنت الشركة جاهزيتها باستعدادات خاصة للمباراة بين الأهلي والوداد، موضحة أنّ الفرق بين القطارات سيقل لـ5 دقائق ونصف ويزيد عدد القطارات من أجل سرعة الوصول: «الخط الأخضر الثالث هيشتغل ساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا علشان توصل أسرع وتشجع وقت أطول».

قائد استثنائي

«من هو كابتن فريق الأهلي في المباراة؟»، سؤال راود مشجي المارد الأحمر قبل مباراة اليوم، بعد تأكيد غياب القائد الأول الحارس محمد الشناوي، عقب إصابته بشد في عضلة السمانة سيبتعد على إثرها فترة عن الملاعب، لذا ستذهب شارة القيادة لكتف أحد اللاعبين القدامى بالفريق بشكل استثنائي للمرة الثانية إفريقيا.

وانحصرت التوقعات بين اثنين من لاعبي الأهلي المتوقع وجودهما في التشكيل الأساسي، الأول محمد هاني، المدافع الأيمن للفريق، والذي يعد أقدم لاعبي الأهلي المتواجدين في التشكيل الأساسي حاليا، كونه ابن النادي وواحد من عناصر الخبرة في الفريق، وهو المرشح الأبرز لارتدائه شارة القيادة كما حدث في مباراة الترجي الماضية.

أما الاحتمال الثاني فهو ارتداء اللاعب التونسي علي معلول المدافع الأيسر للفريق الشارة، وذلك في حال لعب المدافع خالد عبد الفتاح بدلًا من محمد هاني، كون «معلول» واحد من أقدم لاعبي الأهلي الأساسيين، وأحد نجوم الفترة السابقة الذي أثبت جودته العالية وانتماءه للنادي.

50 ألف مشجع عيونهم على اللقب

ومن المنتظر أن يظهر جمهور الأهلي في جنبات الملعب بـ50 ألف مشجع، بعدما تمّ حجز التذاكر بالكامل من الجمهورالأحمر، لمؤازرة الفريق في مباراة الأهلي والوداد فور فتح باب حجزها، أملًا في الفوز بالمباراة الأولى، وخوفًا من سيناريو يلوح في الأفق بذكريات مباراة العام الماضي، حينما خسر الأهلي اللقاء بهدفين نظيفين.