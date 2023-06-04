عاجل: مد ساعات تشغيل مترو الخط الثالث اليوم بسبب مباراة الأهلي والوداد

تمد شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المعروف باسم الخط الأخضر، ساعات التشغيل اليوم حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك بسبب مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي والتي تبدأ الساعة 9 مساء.

الفرق بين كل قطارين هيكون خمس دقائق

وأكدت الشركة في تدوينة لها عبر موقعها الإلكتروني على «فيسبوك»: «الفرق بين كل قطارين هيكون خمس دقائق ونصف، والخط الأخضر الثالث هيشتغل ساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا علشان توصل أسرع وتشجع وقت أطول».

نصائح مهمة للركاب

وأشارت الشركة إلى أن ساعات العمل تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا وتستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مؤكدة أن القطارات تتمع بخاصية التدفئة والتبريد ويوجد موظفين إضافيين لدعم الركاب عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ونوهت إلى أنه يسمح فقط لركوب السيدات في عربة السيدات، ومتاح عربتان للسيدات فقط في منتصف القطار، ويمكن للسيدات إستخدام جميع عربات القطار: «متاح داخل جميع قطاراتنا مقاعد مخصصة لبعض الحالات الخاصة من الركاب حيث يجب إخلاء هذه المقاعد لكبار السن والسيدات الحوامل والركاب المصابين بأي إصابة أو مرض وضعاف البصر وتوجد لافتات أعلى هذه المقاعد للتوضيح».