«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني ساهم في تقصير المسافات بين الحكومة والمعارضة

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الحوار الوطني مجرى طبيعي بين مؤسسات الدولة والمواطنين، حيث أحدث نقلة غير مسبوقة، كونه ساهم في تقصير المسافة بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى أنّ الحوار الوطني طرح كل القضايا المسكوت عنها، والدولة كانت راغبة في الاستماع والاشتباك وعملت على الحوار الوطني لمعرفة ما يدور في أذهان المواطنين.

مصر حققت قفزات بملف حقوق الإنسان

وأضاف «شيحة»، خلال حواره على قناة «DMC»، أنّ أغلب قوى المعارضة كانت مشاركة في الحوار الوطني ومنفتحة على كل القضايا، وهناك أكثر من 100 قضية مطروحة في الحوار الوطني، على رأسها قضايا حقوق الإنسان، لما لها من أهمية كبرى، مشيرا إلى أنّ مصر حققت قفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بالسنوات الأخيرة.

لجنة دائمة لحقوق الإنسان

وتابع أنّ مصر في كثير من الأحيان يوجه إليها انتقادات حادة في مجلس حقوق الإنسان الدولي، لكن لأول مرة تتوافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان من الداخل، لذلك أصدر رئيس الوزارء قرارا بتشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وهذه نقلة للملف من الداخل إلى الخارج.

وأشار إلى أنّ وزارة الخارجية لديها مهارات كبيرة جدا، إذ يتابعون المتغيرات الدولية ولديهم فهم للآخرين، ويدركون تماما كون ملف حقوق الإنسان أحد أدوات الآخرين للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدًا أنّ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان نقلة قوية للغاية، إذ إنّ الدولة ألزمت نفسها بتحسين حالة حقوق الإنسان خلال 5 سنوات.