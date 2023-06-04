علي الدين هلال: الحوار الوطني يهدف لتقديم سياسات جديدة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الهدف من الحوار الوطني تقديم حلول واقعية في كل المجالات التي تهم الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحوار يهدف كذلك إلى تقديم سياسات جديدة أو اقترحات بقوانين في المجالات المختلفة.

هلال: الحوار هدفه رفع كفاءة وفاعلية الأحزاب

وأضاف «هلال» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة «dmc»، أن الحوار الوطني يهدف كذلك إلى رفع كفاءة ودور وفاعلية الأحزاب السياسية، كونها القوى الدافعة في العمل السياسي ونشاطها، مع التسريع في إصدار قوانين المجالس المحلية وإجراء الانتخابات التي ألغيت في 2011.

السياسة لا تعرف الفراغ

وأوضح أن خطورة ذلك تكمن في حركة الوصل مع الشارع، لأن غيابهم طال أكثر مما ينبغي، حيث إن السياسة لا تعرف الفراغ، وهناك شيء سيحل محلها كالجماعات غير الشرعية، كما أنه لا مصلحة لأحد الآن أن يستمر هذا الفراغ.