السيسي: توافقنا مع موريتانيا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، حيث عقدت جلسة مباحثات مشتركة بحضور عدد من الوزراء من البلدين.

وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، عمق العلاقات بين البلدين، وما تتسم به من روابط تاريخية، وأنّ المباحثات تناولت تعزيز العلاقات والارتقاء بها، كما تناولت التحديات المشتركة وكيفية مواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف الرئيس السيسي أنّ اللقاء شهد التباحث حول تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق لتطويرها، وكيفية دعم العمل العربي المشترك، فضلا عن بحث تطورات القضية الفلسطينية.

وتابع الرئيس، أنّ المباحثات تناولت القضية الليبية والتأكيد على ضرورة خروج المرتزقة وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبيين.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد الرئيس أنّه تم بحث الأزمة السودانية والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الجانبين وتغليب صوت الحكمة، وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي السوداني.

وفيما يتعلق بقضية السد الإثيوبي، أكد الرئيس أنّه جرى التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.

من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّ قوة مصر هي قوة الأمة العربية وأنّ مصر لها مكانة في وجدان الشعب الموريتاني، كما أكد حق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ومطالبها العادلة في الحفاظ على مياه نهر النيل، مشيدا بصبر مصر للتعاطي مع هذا الموضوع.