وزيرة البيئة: تشجيع المصانع على إعادة استخدام مياه الصرف بعد معالجتها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام سيكون مميزاً، حيث تم إعداده ليكون أسبوعاً كاملاً لاستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاحتفال هذا العام سيتم تحت شعار «دعم الاستثمار البيئى»، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.

هزيمة «التلوث البلاستيكي»

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الندوة التشاورية حول الاستثمار وسبل تحقيق الاستدامة التي نظمتها مؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ضمن فعاليات الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، وذلك في إطار احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «معا.. نهزم التلوث البلاستيكي»، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة يمن الحماقي عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وعدد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية والإعلاميين.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن احتفالات يوم البيئة العالمي انطلقت أمس من محمية وادي دجلة، حيث تم إطلاق «حملة حكاوي من ناسها»، والتي تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في صونها وحمايتها، موضحة أن بداية فكرة تطوير المحميات الطبيعية منذ سنوات بدأت بهدف خلق أنشطة وخدمات لزوار المحميات، إلى جانب إدراك الدور المهم للمجتمعات المحلية لها في إدارتها وتطويره، حيث تستهدف الحملة السكان المحليين وتركز على 11 قبيلة رئيسية تعيش داخل وحول المحميات الطبيعية المصرية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالأمس بعرض الفيلم التسجيلي عن الحملة وعرض السكان المحليين لقصصهم وحياتهم التي توضح مدى ارتباطهم بمحميتهم الطبيعية، وكيف أصبحت الطبيعة جزء من حكايتهم وكيف ساهمت فى تعليمهم مختلف الأشياء ، واعتزاز سكان المحميات بتراثهم الثقافى وحرصهم على الحفاظ عليه، مشيرةً إلى حملة إيكو إيجيب التى تعتبر حملة «حكاوى من ناسها» جزءً منها، والتي تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية المختلفة وما بها من كنوز، ولفت أنظار الجمهور إلى مفهوم السياحة البيئية.

الاستدامة وتحقيق التقدم

وتطرقت الوزيرة إلى قضية الاستثمار موضوع الندوة ، مؤكدةً أنه لا يمكن تحقيق تقدم فى قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة والصناعة بدون النظر إلى الاستدامة، مشيرةً إلى أن احتفال وزارة البيئة هذا العام يركز على هذا الموضوع فسوف يتم تنفيذ جولات ميدانية على عدد من المصانع فى الاسكندرية وقنا والسويس ليس فقط لتوفيق الأوضاع، بل للعمل على دفع تلك المنشآت إلى تزويد منشآتهم بالطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، والعمل على إعادة استخدام مياه الصرف بعد معالجته.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مشوار العمل البيئى طويل ومستمرون في العمل عليه، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرةً إلى استمرار عمل الدولة على حملة «اتحضر للأخضر» التي بدأتها وزارة البيئة عام 2019 تحت رعاية رئيس الجمهورية ، والتى تتناول قضية بيئية كل فترة.

وأضوحت، أن الحملة لم يكن الهدف منها زراعة الأشجار كما فهمها البعض، ولكن المقصود منها هو الاتجاه نحو كل ما هو أخضر لتحقيق طفرة فى قطاع البيئة.

حملة «100 مليون شجرة»

واشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى حملة «100 مليون شجرة» واستمرار وزارة البيئة فى العمل على هذه الحملة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، حيث وصلنا حتى الأن إلى زراعة إلى ما يقرب من 4 ملايين شجرة وما زال العمل مستمرا للوصول للهدف المنشود.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي رئيس مؤسسة المنتدى الوطني للتنمية المستدامة أن الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، هذا العام، ينطلق من وزارة البيئة، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الفترة من 1 إلى 8 يونيو 2023، استثماراً للنجاحات والإسهامات التي حققتها مبادرة «الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة» في دوراتها السابقة، واستكمالاً للتعاون المثمر فيما بين المنتدى الوزارة، حيث ينظم المنتدى عدد من الفعاليات على المستوى الوطني والإقليمي، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوى الوطني، تتمثل في المنتديات المحلية للتنمية المستدامة، وعلى المستوى الإقليمي مع الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد».

استثمار نجاح مبادرة أسبوع التنمية المستدامة

وأوضح «عدلي»، أن الندوة التشاورية التي نظمها المنتدى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت شعار الاستثمار وسبل تحقيق الاستدامة من أهم أنشطة الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، حيث تركز على محاور وآليات الاستثمار، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، كما يتضمن الاسبوع الوطني إعلان مبادرة المنتديات المحلية للتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، ورعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، كأول منتدى محلي للتنمية المستدامة، يطلق حوار محلي على مستوى المحافظات، لرفع وعي كافة الأطراف الشريكة والمجتمعات المحلية، وبناء القدرات حول إدماج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التنموية المحلية.

وتضمنت الندوة جلستين تم عقدهما تحت عنوان «الاستثمار فى قطاع الصناعة والطاقة...حلول وبدائل»، وناقشت عددا من الموضوعات، أهمها مدى كفاية الاستثمارات فى قطاع الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الابتكار الأخضر فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في التحول إلى الاقتصاد الاخضر، كما عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «فرص وتحديات الاستثمار فى قطاع الزرارعة»، حيث ناقشت موضوعات حول الزراعات الصحراوية والأمن الغذائى بالتركيز على الزراعات البديلة ، كما استعرضت الجلسة مبادرتى المنتظيات المحلية للتنمية المستدامة ، مبادرة لا للبلاستيك.