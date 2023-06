فيلم Transformers: Rise of the Beasts في صالات العرض المصرية

في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض من الإبادة، يكتشف المتحولون أن مفتاح عودتهم إلى عالمهم يستحوذ عليه فصيل جديد من المتحولين الوحوش، مغامرة ملحمية في التسعينيات تأخذ الجماهير في تجربة سينمائية مذهلة ومليئة بالحركة والإثارة، فيلم Transformers: Rise of the Beasts يُعرض في دور العرض المصرية ابتداءً من 7 يونيو 2023، من خلال Fourstar Films.

بعد خمس سنوات من الانتظار، تعود أجواء الإثارة المذهلة التي استحوذت على قلوب وخيال رواد السينما في جميع أنحاء العالم بشخصيات جديدة من أساطير Transformers بشكل غير مسبوق، حيث تدور أحداث الفيلم في عام 1994، عندما يجد نوح دياز (أنتوني راموس) الجندي السابق بالجيش الأمريكي نفسه ذات يوم خلف عجلة قيادة أوتوبوت (يؤدي صوته بيت ديفيدسون)، والذي يكشف عن وجود ثلاثة أوتوبوتات آخرين من زملائه مختبئين أيضاً، أوبتموس برايم (بيتر كولين) وبامبلبي وآرسي (ليزا كوشي).

في هذه الأثناء، تطلق الباحثة إيلينا والاس (دومينيك فيشباك) إشارة نداء من داخل تمثال صغير قديم، واستجابة لدعوتها يصل نوح والأوتوبوتات بالتزامن مع الهجوم الآلي بقيادة التريكون الشرير سكورج، يتعاون الاثنان معاً بجانب الأوتوبوتات لمحاولة منع كيان بحجم لا يمكن تصوره وقوة مدمرة من إبادة الأرض.

Transformers: Rise Of The Beasts من إخراج ستيفن كابلي جونيور

Transformers: Rise Of The Beasts من إخراج ستيفن كابلي جونيور، سيناريو جوبي هارولد، دارنيل ميتاير، جوش بيترز، إريك هوبر وجون هوبر، ويؤدي صوت سكورج بيتر دينكلاج صاحب شخصية تيريون لانستر في المسلسل التلفزيوني الأشهر عالمياً Game of Thrones، كما تشارك في الأداء الصوتي ميشيل يوه الحائزة على جائزة الأوسكار عن فيلم Everything Everywhere All At Once، و ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة Fourstar برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.